Путин придумал новую сказку об оружии боевиков Л/ДНР

Боевики ДНР заявляли, что имеют 700 танков

Российский президент Владимир Путин заявил, что тяжелую артиллерию боевикам ЛДНР предоставили "структуры государств, которые им симпатизируют".

Так он ответил на вопрос журналиста "УНИАН" Романа Цимбалюка, собирается ли он расформировать оккупационные "администрации" ЛНР и ДНР.

Путин начал с того, что Украина должна внести изменения в Конституцию относительно Донбасса, только тогда ей могут вернуть контроль над границей.

"Но там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, силы самообороны - они состоят из местных жителей. Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия, причем с применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", - сказал Путин.

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С начала 2014-го года Россия, вопреки международному праву, ворвалась на территорию Украины. В марте 2014-го аннексировала Крым. На территории Донбасса начала военные действия оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. Сначала Путин заявлял, что сепаратисты военное снаряжение и тяжелое вооружение "захватили у ВСУ" или "взяли в "Военторге".