Мы не готовы к компромиссам с совестью и территориальной целостностью - Разумков

Украина не будет торговать суверенитетом - заявил глава Верхвоной Совета Дмитрий Разумков / фото: rubryka

Украина в дальнейшем недовольна возвращением делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, однако готова к диалогу с ПАСЕ относительно полномочий украинской делегации.

"Мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостности и достоинством людей", - заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщили на сайте парламента.

Он также заверил, что Украина готова работать в интересах Европы и Совета Европы. Разумков отметил что группа "Балтик+" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

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"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - подчеркнул спикер парламента.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.