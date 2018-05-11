МВД готовит план деоккупации Донбасса - Аваков

 
Ексклюзивы
1/5
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2655
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 48887
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1395
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3150
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 6831
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1908
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1125
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7227
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
3
3
16
5
7
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Видео
Все видео
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7020
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6570
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2151
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 450
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 08:13

МВД готовит план деоккупации Донбасса - Аваков

1 Комментировать
МВД готовит план деоккупации Донбасса - Аваков
Арсен Аваков призвал власть быть готовой прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Фото: pravda.com.ua

Министерство внутренних дел начало работать над планом мероприятий по деоккупации Донбасса.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "Радио Свобода".

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал Аваков.

Министр предупредил власть, что та должна быть готова прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу.

"Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения", - сказал Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский агрессор применяет против нас новое оружие - Аваков

В начале 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МВД готовит план деоккупации Донбасса - Аваков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 125492
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 105161
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 95815
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 83171
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 14 Просмотров: 48887
Донбасс
На Донбассе боевики начали применять самодельные гибридные снаряды
На Донбассе боевики начали применять самодельные гибридные снаряды Просмотров: 36
"Соседи позвонили и сказали, чтобы бежал" - дончанин рассказал об арестах и пытках в ДНР
"Соседи позвонили и сказали, чтобы бежал" - дончанин рассказал об арестах и пытках в ДНР
 Просмотров: 864
"За выбор украинского надо оплатить. Иногда судьбой Шевченко, иногда - судьбой Стуса, а порой - Дзюбы" - самое интересное в журнале "Країна"
"За выбор украинского надо оплатить. Иногда судьбой Шевченко, иногда - судьбой Стуса, а порой - Дзюбы" - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 216
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
 Просмотров: 1008
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
12
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 24533
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua