МВД готовит план деоккупации Донбасса - Аваков

Арсен Аваков призвал власть быть готовой прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Фото: pravda.com.ua

Министерство внутренних дел начало работать над планом мероприятий по деоккупации Донбасса.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "Радио Свобода".

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал Аваков.

Министр предупредил власть, что та должна быть готова прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу.

"Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения", - сказал Аваков.

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В начале 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тыс. человек.