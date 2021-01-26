Можем забыть о России - Снегирев

Украина может отказаться от российского угля навсегда.
Для этого должна развивать шахты, добывающие газовый уголь, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".
Эти шахты расположены на западной Украине и западной части Донбасса. По словам эксперта, их сознательно игнорируют и делают из них предприятия-банкроты.
"Луганская ТЭС, расположенная на свободной территории, получает антрацит из России. Представители ДТЭКа оправдывают это замкнутой цепью, мол, те ископаемые, расположенные на территории РФ, принадлежат им", - говорит эксперт.
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Из-за российской агрессии и экономической войны, что ведет РФ, украинские ТЭС должны увеличивать стоимость электроэнергии для населения.
"В целом мы заложниками ситуации, когда РФ неоднократно вводит экономическую блокаду, ТЭС вынуждены переходить на газ и увеличивать стоимость электроэнергии для населения. В это же время в 100 километрах от той Луганской ТЭС находятся шахты, добывающие газовые угли. Чисто с экономической точки зрения стоило перевести эту электростанцию на уголь группы Г", - говорит он.
Полное интервью читайте здесь: Россия не вернет Донбасс с уходом Путина - Снегирев
С начала 2021 года возросло количество пленных украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Количество незаконно удерживаемых граждан Украины составляет 267 человек. Об этом сообщает уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
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