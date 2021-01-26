Сколько пленных удерживают боевики на Донбассе

С начала 2021 возросло количество пленных украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Сейчас количество незаконно удерживаемых граждан Украины составляет 267 человек. Об этом сообщает Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
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Среди пленных 226 человек - гражданские, в том числе 4 волонтеры, 37 - военнослужащие, 4 - добробаты.
109 украинцев находятся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 258 человек считаются пропавшими без вести.
В течение 2018-2019 годов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для дальнейшего отбывания наказания на контролируемые Украиной территории были переведены 386 осужденных.
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