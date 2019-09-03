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вторник, 03 сентября 2019 18:30

Можем спать спокойно: ВСУ проводят новый вид учений

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Можем спать спокойно: ВСУ проводят новый вид учений
Украинские военные начнут тренироваться в ночное время. Фото: Армия.Inform

По решению начальника Генерального штаба ВСУ, Руслана Хомчака, украинская армия будет тренироваться в ночное время.

На улучшение навыков ведения боев в это время суток планируют уделить 70% времени, сообщает "Армия.Inform".

Вместе с этим военные начнут учиться вести бой с врагом в городе.

"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающих из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую ​​местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. у нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах. На следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить до 2021 года его оборудования", - говорит первый заместитель начальника Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

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Но одном из полигонов Донецкой области морпехи провели учения по боевой стрельбе.

Учились противостоять противнику в ночное время.

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