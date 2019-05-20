Москва заговорила об обмене пленными

Россия соглашается обменять пленных.

Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет российское издание ТАСС.

На приеме по случаю православной Пасхи Лавров сказал, что обмен необходим обеим странам.

"Было бы правильно, по-христиански начать с этих документов, Минских соглашений, об обмене пленными по принципу "всех на всех", - сказал он.

Автор: Українська правда Президент Владимир Зеленский призвал РФ обменять пленных "всех на всех"

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский заявил об необходимости обмена во время инаугурации.

"История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы. Готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога будет возвращение всех украинских пленных", - сказал он.

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Автор: Depo.ua Так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова

Об обмене пленными заговорили и боевики.

В частности, так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова прокомментировала заявление украинского президента, пишет российский сайт Коммерсант.

"Однако для возобновления работы в этом направлении одних лишь публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков", - добавила она.

О своей готовности заявил также и так называемый председатель ЛНР Владислав Дейнего.

Он заявил, что ЛНР постоянно настаивает на обмене. "Как промежуточный шаг годится обмен "всех установленных на всех установленных", как способ приближения к идеалу "всех на всех". Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать", - сказал Дейнего.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня написала заявление как уполномоченная президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, как представительница Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить ее от этих должностей. Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного президента. "Я поблагодарила президента Порошенко за высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - отметила Геращенко.