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Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк

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Автор: Тарас Подолян
  "Государство должно найти каждого бойца и сказать: спасибо. Этот человек не должен сам ходить по райжержадминистрациях и доказывать хмырям, которые там сидят, что он воевал", - говорит Борис Гуменюк
"Государство должно найти каждого бойца и сказать: спасибо. Этот человек не должен сам ходить по райжержадминистрациях и доказывать хмырям, которые там сидят, что он воевал", - говорит Борис Гуменюк

Ветерану Борису Гуменюк, который воевал в составе добровольческого батальона, отказали в статусе участника боевых действий. В такой ситуации оказались многие бойцы, которые воевали не с Вооруженными силами. Однако унижаться перед чиновниками и доказывать, что воевал, Борис Борисович не хочет. Государство, считает он, само должно предлагать помощь ветеранам, а не поворачиваться к ним спиной. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Мне было отказано в статусе участника боевых действий. Я был не против воевать в ВСУ. Но из-за возраста мне не оставалось другого способа воевать как пойти в добровольцы.

Затем подавляющее количество моих собратьев добровольцев мобилизовались уже от ВСУ. На самом деле войну лета и осени 2014 году на своих плечах тянули преимущественно добровольцы. Многие из них в силу различных обстоятельств потом в армию не пошли, и статуса УБД в них нет. Затем они выходили этот статус в местных госадминистрациях. Я тоже мог бы это сделать. А как я пойду к какому-то маленькому чиновнику и буду доказывать ему, что я воевал, чтобы мне дали корочку со льготой на бесплатный проезд и на оплату коммунальных? Мне это делать западло. Я мог бы этот вопрос для себя решить, но поскольку он не решен для добровольцев вообще, не считаю нужным решать его для себя в частности.

Потому что это вопрос должно решить государство. Оно должна прийти ко мне и сказать: "Дядьку, ты пошел меня защищать. И ты герой, дядьку. Что я могу для тебя сделать?" Ну, можешь мне дать какую-то медаль не из недорогого металла, чтобы звенела. Ничего мне больше не надо. Проблема в том, что государство, сука, ко мне не приходит и такие вопросы мне не задает.

Дядько работал в селе на тракторе. Приехал на Майдан дать пиздюлей беркуту, потому что детей избили. От Майдана пошел сразу в добровольцы. Сейчас дядьке 60 лет, он поехал домой и работает дальше на тракторе. Государство должно найти каждого из них и сказать: спасибо. Этот человек не должен сам ходить по райжержадминистрациям и доказывать хмырям, которые там сидят, что он воевал. Пока украинское государство к самым преданным своим гражданам поворачивается задницей.

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Более того многие мои собратья испытывают определенную зависть к нашим погибших товарищам. Вот они сейчас ходят по Крещатику, пьют пиво, курят сигареты, кадрят телок, а их собратья уже лежат под красивыми каменными плитами. О них уже хорошо все говорят. Уже никто не упрекнет его в транспорте: "Вас, льготников, здесь уже пол маршрутки". Вижу, многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшими. Что может быть красивее для мужчины, чем погибнуть в бою?! Что, умирать в 75 от рака простаты? Мы все умрем когда-то. Это прекрасно, пойти в бой на врага, заколбасить их сколько можно и красиво, сука, погибнуть. Хороший памятник тебе поставят. Это пиздец как красиво!

А так должен клянчить себе льготы, а на тебя смотрят и не верят, что ты воевал, потому что руки-ноги целы.

Интервью с Борисом Гуменюком читайте в журнале "Країна".

Кабинет Министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия предоставлять или лишать статуса участников боевых действий.

Также они будут контролировать выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности участников АТО/ООС.

Автор: Валерия Радзиевская
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