МН17: генсек НАТО прокомментировал результаты следствия

Столтенберг полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов. Фото: upload.wikimedia.org

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобряет факт обнародования имен 4-х подозреваемых, причастных к трагедии рейса МН17 в июле 2014-го.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Я приветствую нынешнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014-го. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что "полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов".

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"Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - подытожил генсек НАТО.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на востоке Украины. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.