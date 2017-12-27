Мир должен активнее требовать освобождения заложников - Геращенко

Это недопустимо, что наши ребята остаются на оккупированных территорий, - сказала политик.

Мы должны требовать от мирового сообщества, чтобы они активнее требовали освобождения украинских заложников.

Так сказала Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, во время встречи с освобожденными украинцами.

"Мы должны требовать от мира, чтобы они активнее требовали освобождения заложников. Это недопустимо, что наши ребята остаются на оккупированных территорий", - сказала политик.

Также Геращенко поблагодарила украинским женщинам за преданность и верность.

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"Дорогие наши женщины и мужчины! Я счастлива сегодня сказать вам" Спасибо "за ваше мужество, хочу поблагодарить вашим женам и мамам - нет больше прекрасных женщин Украины верных и преданных, чем ваши жены, мамы, дети", - говорит Ирина Геращенко.

"Все мы, все общество, переживая сегодня такие страшные драмы, получаем ценность любви, единства", - добавила представитель Украины в ТКГ.

В среду 27 декабря состоялось первое за последние 14 месяцев освобождения - 73 украинских заложников выехали из незаконно содержались в ОРДЛО. Заложниками оккупантов остаются еще 103 человека.