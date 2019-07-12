Минус 3 в оккупантов: украинские военные отомстили за гибель собрата

Вооруженные формирования РФ обстреливают украинских военных по всем направлениям. Фото - ТСН

11 июля украинские военные уничтожили на Донбассе 3-х оккупантов. Еще 4-ро были ранены. Таков был ответ боевикам на обстрелы, в результате которых погиб 1 украинский военный. Еще 2 получили ранения.

В общем 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Под обстрел попали позиции украинских защитников вблизи 16 населенных пунктов.

С начала сегодняшнего дня враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Вследствие артиллерийского обстрела оккупантами села Чермалык получил ранения, а затем умер местный житель. Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.