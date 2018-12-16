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воскресенье, 16 декабря 2018 10:36

Минус 3 боевика: обнародовали статистику по Донбасса

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Минус 3 боевика: обнародовали статистику по Донбасса
Убили 3 и 8 ранили: назвали статистику из Донбасса Фото: svpressa.ru

За прошедшие сутки, 15 декабря, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по украинским позициям недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении, позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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От пули снайпера погиб украинский военный, еще один ранен.

Боевики в Донбассе придумали, как безопасно доставлять боеприпасы на передовую, - используют транспорт мирных жителей.

По логике русского командования, это позволяет решить сразу несколько задач: "вычислить" такой транспорт украинской разведке гораздо труднее; в случае же перехват такого вида транспорта Украинской ДРГ или нанесения по нему огневой удар можно утверждать, что "ВСУ атакуют мирное население"; также одновременно экономится моторесурс армейского транспорта.

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Дата
16
декабря

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