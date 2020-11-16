Минобороны ликвидирует 44 предприятия

Реорганизуют предприятия, которые важны для оборонного ведомства, "ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил". Фото: Вернись живым

Минобороны ликвидирует 44 оборонных предприятия и 5 позволит приватизировать.

"Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, было принято во внимание прогноз будущего безопасности среды, обеспечивающие функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Реорганизуют предприятия, которые важны для оборонного ведомства, "ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил".

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"В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышение квалификации работников и программных решений.

Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, спланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму ", - пояснили в Минобороны.

252 украинских военных частей не будут кормить по новой системе питания. Пищу будут поставлять частные компании-аутсорсеры. 106 военных частей ВСУ, которые успели перевести на новое питание, составят контракты с поставщиками 1 января 2021 - после торгов. Кабинет Министров Украины, по предложению Минобороны, внес изменения в постановление КМУ от 28 декабря 2016 №1026. Правительственное постановление от 21 октября 2020 №1042 позволяет закупать готовые блюда у частных предпринимателей.