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понедельник, 16 ноября 2020 14:53

Приятного аппетита: министры Зеленского "скрутили" реформу питания в ВСУ

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252 украинских военных частей не будут кормить по новой системе питания. Пищу будут поставлять частные компании-аутсорсеры.

106 военных частей ВСУ, которые успели перевести на новое питание, составят контракты с поставщиками 1 января 2021 - после торгов.

Кабинет Министров Украины, по предложению Минобороны, внес изменения в постановление КМУ от 28 декабря 2016 №1026. Правительственное постановление от 21 октября 2020 №1042 позволяет закупать готовые блюда у частных предпринимателей.

Об этом 11 ноября на пресс-конференции в Укринформе рассказал заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон.

"По новому постановлению оставляют слово "каталог", но убирают контроль за складом и поварами", - говорит Gazeta.ua Диана Петреня из Офиса реформ, которая разрабатывала систему питания украинского войска.

Автор: Соцсети
  "По новому постановлению оставляют слово Каталог, но убирают контроль за складом и поварами", - говорит Gazeta.ua Диана Петреня из Офиса Реформ, которая разрабатывала систему питания украинского войска.
"По новому постановлению оставляют слово Каталог, но убирают контроль за складом и поварами", - говорит Gazeta.ua Диана Петреня из Офиса Реформ, которая разрабатывала систему питания украинского войска.

Что было?

С 2008 по 2015 год украинскую армию обеспечивали провизией компании-аутсорсеры. Это были частные предприятия, безвозмездно арендовавшие помещение столовой на год. Качество приготовленных блюд не контролировали со стороны руководства воинской части. С началом войны эта система оказалась неэффективной.

"В начале российской агрессии аутсорсеры отказались ехать в зону АТО, чтобы готовить для наших солдат. Тем более к арендованным столовым они относились абы как, потому что занимали их всего на год. То есть им было все равно, что может возникнуть плесень или грязь", - говорит Юрий Бирюков, волонтер и экс-советник 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Автор: Соцсети
  106 военных частей ВСУ, которые успели перевести на новое питание, составят контракты с поставщиками 1 января 2021 - после торгов.
106 военных частей ВСУ, которые успели перевести на новое питание, составят контракты с поставщиками 1 января 2021 - после торгов.

Как появился каталог?

Менять систему питания начали с 2016-го. За образец взяли систему питания войск стран североатлантического альянса.

Перечень позиций расширили с 30 до 400 - добавили фрукты, овощи и молочные продукты.

Чтобы пища всем нравилась, ввели шведский стол.

В марте 2017 ВСУ начали переводить на новую систему питания. Закупили технику и ремонтировали кухни.

"На складах до сих пор стоит закуплена новая техника и оборудование: посудомойки, кухонные принадлежности. С ними все будет нормально, потому что это армейский склад. Суммы достигают 100 миллионов гривен", - говорит Бирюков.

В украинских частях появились военные повара, которые должны ездить и готовить для солдат на месте их дислокации.

Диана Петреня рассказывает, что сам каталог - прежде всего компьютерная программа, разработанная специально для ВСУ. Она облегчает взаимодействие начальника продовольственного отдела, кладовщика и финансистов.

"Смета продуктов каталога зафиксирована в договоре с поставщиком. Меню закладывают в неделю с четким количеством килокалорий, что должен принимать боец. Например, десантник на выезде, должен есть больше, чем тот, кто в части", - говорит Диана Петреня.

Автор: Комитет спасения Украины
  С 2008 по 2015 год украинскую армию обеспечивали провизией компании-аутсорсеры. Это были частные предприятия, безвозмездно арендовали помещение столовой в год. Качество приготовленных блюд не контролировали со стороны руководства воинской части. С началом войны эта система оказалась неэффективной.
С 2008 по 2015 год украинскую армию обеспечивали провизией компании-аутсорсеры. Это были частные предприятия, безвозмездно арендовали помещение столовой в год. Качество приготовленных блюд не контролировали со стороны руководства воинской части. С началом войны эта система оказалась неэффективной.

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Как он работал?

"Меню формировали следующим образом. Для примера возьмем обед. Начальник продовольственной службы закладывал в меню борщ, и программа сразу рассчитывала количество калорий и продуктов на одну тарелку для отдельного солдата. После этого остатки калорий распределялись на 2-е блюдо, где должно быть мясо или рыба, гарнир, салат и вкусности. Таким образом автоматически рассчитывали количество калорий, которые должен потреблять солдат в сутки", - говорит Петреня.

Потом формировали заказ на неделю. Это был четкий список продуктов. Они шли в воинские части с сертификатами соответствия и по нормативам перевозки определенных товаров.

"В документации было прописано какая машина как и что должна везти. На контрольно-пропускном пункте проводили первичный осмотр: все ли совпадает. Например, однажды нам привезли масло жирности 60 процентов, вместо заявленных 70. Все части его вернули, а поставщик должен был компенсировать нам этот товар", - рассказывает волонтерша.

Осмотрев привезенные товары, кладовщик заполнял документацию, вносил в базу чеки. Все контролировали благодаря этой программе.

Автор: Соцсети
  Поднаем предпринимателей для обеспечения армии очень опасен в условиях войны. «Мы воюющая держава. Людей, которые готовят от компаний аутсорсеров никто не контролирует. Благодаря маленькому флакончику можно вывести из строя целую воинскую часть и крайних не найдем никогда. Это очень опасно. Как пример - компания "Южный регион", это была фирма "Артек-Союз", которая имела русское название "Союз-Артек". Так вот они кормили Черноморский флот РФ тоже", - говорит Юрий Бирюков.
Поднаем предпринимателей для обеспечения армии очень опасен в условиях войны. «Мы воюющая держава. Людей, которые готовят от компаний аутсорсеров никто не контролирует. Благодаря маленькому флакончику можно вывести из строя целую воинскую часть и крайних не найдем никогда. Это очень опасно. Как пример - компания "Южный регион", это была фирма "Артек-Союз", которая имела русское название "Союз-Артек". Так вот они кормили Черноморский флот РФ тоже", - говорит Юрий Бирюков.

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Что теперь?

Заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон в интервью Укринформу говорит, что аутсорсинг невозможно вычеркнуть из-за нехватки мест - необходимо выделить дополнительные 3800 должностей. Добавляет, что воинские части не имеют готовых и отремонтированных кухонь и столовых.

Разработчики реформы уверяют, что это отговорки, потому что в ВСУ хватает всего - и мест, и средств. Надо только запустить изменения.

"Новая система питания действительно требует введения должностей военных поваров и кладовщика. На самом деле реформа предусматривала сокращение должностей, не относящихся к военной службе, то есть бухгалтеров, юристов и т.д.", - говорит Игорь Бирюков.

Наем предпринимателей для обеспечения армии опасен в условиях войны.

"Мы воюющая держава. Людей, которые готовят от компаний аутсорсеров никто не контролирует. Благодаря маленькому флакончику можно вывести из строя целую воинскую часть и крайних не найдем никогда. Это опасно. Вот есть предприятие "Южный регион". Это была фирма "Артек-Союз", которая имела русское название "Союз-Артек". Так вот они кормили Черноморский флот РФ тоже", - говорит Юрий Бирюков.

Объяснять заявления Кравчука не имеет смысла, потому что он создает большое количество белого шума.

Его слова не подтверждаются ни директивами, ни официальной позицией Украины в ТКГ, говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик.

"Такая у него роль - генерировать белый шум, чтобы имитировать бурную деятельность", - рассказывает политолог.

Автор: София Староконь
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