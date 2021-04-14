Министры 3 европейских стран едут в Киев из-за российской угрозы

Будут обсуждать ряд насущных вопросов на фоне наращивания Россией своих войск у украинской границы. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии планируют 15 апреля совместный визит в Украину.

По приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы в Киев прибудут министры Габриэлиус Ландсбергис, Ева-Мария Лийметс и Эдгарс Ринкевичс. Во время визита они обсудят ряд насущных вопросов на фоне наращивания Россией своих войск около украинской границы, а также в Крыму и ОРДЛО, сообщили в МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления взаимодействий по безопасности. Особое внимание уделят продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - говорится в сообщении.

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Польша выступает за введение дополнительных санкций Евросоюза против РФ за агрессивные военные действия у украинской границы, а также за нарушение территориальной целостности Украины. 7 стран-членов ЕС поддержали такую позицию.