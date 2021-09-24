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пятница, 24 сентября 2021 15:05

"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали доказательства присутствия России на Донбассе

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&quot;Министерство образования ДНР&quot; возглавляет офицер РФ: обнародовали доказательства присутствия России на Донбассе
В 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений ДНР, аккредитованных в РФ, выдали более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России. С 2014 года - более 8 тыс. Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В 2016 году в самопровозглашенной ДНР приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Ее цель - введение в образование стандартов РФ.

"Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция ДНР в состав Российской Федерации началась с 2017-го. Тогда президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому Россия начала признавать дипломы учреждений высшего образования ДНР", - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, сейчас представители ДНР пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

"Выдача официальных документов РФ организациям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает присутствие, маскируясь под ДНР и ЛНР", - отметили в СБУ.

Российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины.

"В одном письме министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учебных заведений ДНР. Этим Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко", - говорится в сообщении.

Онищенко, по информации СБУ, многократно посещал оккупированные территории Украины. В 2020-2021 годах лично вручал дипломы о высшем образовании в оккупированном Донецке в вузах, которые прошли российскую аккредитацию. В июле 2021-го он получил псевдозвание "героя труда ДНР". Его вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин.

"Все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Госдумы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижению и безопасности обеспечивали боевики ДНР", - отметили в ведомстве.

Также СБУ располагает доказательствами, что действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он подполковник запаса органов государственной безопасности России. В 2002-м отбыл в непризнанное Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в ДНР, где стал "замминистра". С 2019-го - "министром образования ДНР".

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомление о подозрении.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

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