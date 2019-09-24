Министерство обороны не допустит срыва реформы питания

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорит, что срывать реформу армейского питания не позволит. Фото: Хроника

Министерство обороны Украины не допустит срыва реформы армейского питания.

"Министерство обороны переходит на новую систему питания, этот процесс будет продолжаться", - говорит министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью BBC.

Он добавил, что реформа оказалась успешной и за нее стоит бороться.

"Кстати, в 2015-2016 годах был чрезвычайный сопротивление тому, нам пытались доказать, что этого не надо делать, что будет хуже. Но система доказала, что она имеет смысл. Каждый раз, когда я езжу по частям, я спрашиваю у командиров бригад, поваров и просто солдат, или им нравится каталог, я до сих пор не услышал ни одного плохого слова по новой системе ", - пояснил Загороднюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чтобы выжить, ты будешь есть землю. И будешь кормить землей" - как разгоралась война на Донбассе

Он также пояснил кому важно сорвать этот процесс.

"Кто мешает? Мы считаем, что за этим могут стоять организации, которые, возможно, теряют контракты. То есть те, кто поставлял по старой системе, пытаются остановить эту реформу. Но мы будем ее проводить всеми возможными путями. Потому что военнослужащие - за нее ", - отметил министр обороны и добавил, будет воевать за эту реформу в судах.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным перевести украинскую армию на контракт. Говорит, что процесс возможен даже при условии войны в Донбассе.