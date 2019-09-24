Минобороны разрабатывает план перехода армии на контрактную основу

Украинскую армию переведут на контрактную основу несмотря на войну Донбассе. Фото: 5 канал

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным перевести украинскую армию на контракт.

Говорит, что этот процесс возможен даже при условии войны в Донбассе, пишет ВВС.

"Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников", - говорит он.

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Он добавил, что срочная служба не может обеспечить украинскую армию профессионалами.

"Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов", - добавил он.

Он добавил, что вопрос перевода украинской армии на контрактную основу решат до конца года.

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал, что ранее тормозило расследование. По его словам, подозреваемые и свидетели ранее отказывались приходить на допросы