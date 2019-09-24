Дело Илловайска может сдвинуться с места

Главный военный прокурор уверен в том, что теперь подозреваемые и свидетели могут прийти и рассказать о том трагический день. фото:

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал, что ранее тормозило расследование.

По его словам, подозреваемые и свидетели ранее отказывались приходить на допросы, рассказывает он "UA: Украинский радио".

"Сейчас, думаю, они спокойно придут и расскажут, как происходило планирование и развитие событий по Иловайск. Поэтому дело не нужно восстанавливать. Его надо довести до конца: собрать доказательства, были в решениях признаки уголовного преступления, были в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. Должна быть очень четкая правовая квалификация этих действий ", - говорит он.

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Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что трагическим событиям в Иловайске будет дана четкая квалификация в соответствии с законом, а все события будут детально расследованы.