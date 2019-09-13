Трагедия Иловайского котла будет исследована - главный военный прокурор

Чумак рассказал об Иловайском котле. Фото: РБК

Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что трагическим событиям в Иловайске будет дана четкая квалификация в соответствии с законом, а все события будут детально расследованы.

"Я точно знаю, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске тогда, будет расследовано, расследовано очень тщательно", – сказал Чумак в эфире одного из украинских телеканалов.

Он заметил, что прокуроры должны давать квалификацию преступления.

"Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", – резюмировал главный военный прокурор.

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Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".