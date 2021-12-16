МИД о заявлении суда РФ о войсках на Донбассе: "Явка с повинной"

Российский военный так называемой ДНР на передовой на оккупированной россиянами части Донбасса / Reuters

В украинском МИДе считают, что признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил России на временно оккупированном Донбассе укрепит позиции Украины в международных судах.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил России на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - заявил он.

В этот раз Россия собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта, считает Николенко.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судах. Российским юристам станет все труднее называть белое чёрным. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности", - добавил спикер украинского МИД.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российской армии, расположенной на востоке Украины. Как говорится в приговоре, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Приговор вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции. Его текст опубликован на сайте суда. В приговоре сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 годах. Пресс-екретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о наличии российских войск на Донбассе.