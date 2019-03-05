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вторник, 05 марта 2019 16:51

"Местные председатели цепляли колорадку за, когда рядом проезжал Гиркин" - Тука

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&quot;Местные председатели цепляли колорадку за, когда рядом проезжал Гиркин&quot; - Тука
По мнению Георгия Туки захвата Донбасса произошло из-за городские органы власти. Фото: Ukranews.com

Окупации Донбасса получилось бы избежать, если бы там была проукраинская власть.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Прямой.

"Ситуацию, связанную не только с захватом админзданий в Донецке, но и в Луганской и Донецкой областях в ​​целом я анализировал, еще будучи главой Луганской областной военно-гражданской администрации. Хочу отметить, что там, где местная власть предала Украину, там и произошел захват. Таких примеров очень много, в том числе и на тех территориях, которые нам потом удалось освободить", - говорит он.

Тука привел пример луганского села Сватово, в котором против российских оккупантов и казаков вышли крестьяне.

"Мэр вместе с местными фермерами и охотниками взяли в руки оружие и послали к черту Дремова с его казачками. Террористы просто ушли. Так вели себя именно местные власти", - заявил Тука.

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Он говорит, что многие стали "переодеваться" только тогда, когда рядом проезжали российские захватчики.

"Только слышали, что едет Гиркин или какие-то казачки, быстро одевали "колорадские" ленты и выстраивались в строй перед будущим "народным губернатором" или "народным мэром", - отмечает заместитель министра МинВОТ.

"Эти события разворачивались именно в таком ключе. О какой-то массовой поддержке этого движения можно говорить, но это было не на первом этапе. Это был уже второй этап, когда включилась на полную мощность российская пропаганда. Когда реально ощущалась растерянность центральной власти, не было координации действий, а со стороны РФ заходили не только единичные люди, типа Гиркина, но и реальные отряды, в том числе спецслужб РФ", - считает Тука.

Для президента России Владимира Путина серьезной проблемой стало возвращение на оккупированный Донбасс бывших террористов. которые командовали оккупацией Донбасса в 2014 году. Они привыкли к полному отсутствию закона заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

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