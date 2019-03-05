Головорезы возвращаются : назвали серьезную проблему для Путина

Россияне на Донбассе Фото: Вовремя

Возвращение с Донбасса в Россию боевых командиров, воевавших на стороне ЛНР и ДНР, стало серьезной проблемой для президента России Владимира Путина.

Дело в том, что такие люди привыкли к полному отсутствию закона. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак.

"Моральное состояние достаточно плохое у этих боевиков-коллаборационистов. Их там около 40 000, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически есть официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку", - Юрий Грымчак.

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"Но в чем головная боль для России — эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т.д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ".

Наемников, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, преследуют в России. Уголовные дела возбудили против руководителей и участников российского военизированного националистической группировки "E.N.O.T. Corp", которые, кроме поддержки группировок боевиков ЛНР и ДНР, развернули целую сеть детских "военно-патриотических" лагерей в России.