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понедельник, 04 марта 2019 16:37

Наемников, воевавших на Донбассе, преследуют в России

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Наемников, воевавших на Донбассе, преследуют в России
Скриншот с удаленного видео на YouTube-канале российского военизованного националистической группировки E.N.O.T Corp / фото Радио Свобода

Наемников, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, преследуют в России.

Уголовные дела возбудили против руководителей и участников российского военизированного националистической группировки "E.N.O.T. Corp", которые, кроме поддержки группировок боевиков ЛНР и ДНР, развернули целую сеть детских "военно-патриотических" лагерей в России, говорится в сюжете Донбасс. Реалии.

Игрушечный енот на поясе - характерный знак боевиков российского националистической группировки. К 2014 году как националистическая группировка "Светлая Русь" били нелегальных мигрантов в Москве. А потом - надели камуфляж и поехали воевать.

В 2017 году представители "E.N.O.T. Corp" устроили в Подмосковье лагерь, которому учили воевать детей из России, Беларуси и Молдовы.

По информации российского издания "Новая газета", главарь "енотов" Роман Теленкевич решил распустить организацию из-за давления со стороны бывших союзников.

На Теленкевича и других членов "E.N.O.T. Corp" в России заведены уголовные дела - якобы за вымогательство и ограбление продавцов контрабандных "айфонов". И, по информации журналистов, это только начало.

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"Большая" уголовное дело будет связана с темой военно-патриотических сборов, "еноты" проводили из года в год с благословения все тех же кураторов. Но теперь это можно трактовать как вовлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности", - говорится в сюжете.

На территории Донбасса, которую контролируют боевики ДНР создали базу, куда добавляют предателей.

К ней попадают российские боевики, наемники из местных жителей и так называемые политические деятели ДНР.

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Дата
04
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