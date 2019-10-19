Меркель и Путин по телефону обсудили Донбасс и "формулу Штайнмайера"

Меркель и Путин поговорили по телефону. Фото: Униан

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Главной темой беседы стала подготовка к проведению саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), передает DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Другими вопросами, которые обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, продолжение транзита газа по территории Украины.

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В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Пресс-служба заявила, что при обсуждении урегулирования ситуации в Украине была подтверждена "важность неукоснительного выполнения" минских договоренностей, в частности тех, которые касаются "формулы Штайнмайера" и разведения войск на участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское Луганской области.

Ранее телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель провел президент Украины Владимир Зеленский. Во время беседы поднималась тема ситуации на Донбассе.