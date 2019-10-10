Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Зеленский в пятый раз поговорил с Меркель. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров — наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!", – сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Между Зеленским и Меркель это уже пятый телефонный разговор.

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом согласился с собеседником, что Берлин делает для Киева меньше, чем должен.