Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров — наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!", – сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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Между Зеленским и Меркель это уже пятый телефонный разговор.
Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом согласился с собеседником, что Берлин делает для Киева меньше, чем должен.
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