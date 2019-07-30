Своей антиукраинской позицией отличился мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
Во время утреннего совещания он призвал Украину наладить отношения с государством-агресоркою, сообщает "ЧЕline".
По его мнению мир с государством, аннексировала Крым и ежедневно убивает наших соотечественников поможет обеспечить экономический рост государства.
"Каждая война должно заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна", - сказал городской голова.
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Украинские военнослужащие и волонтеры отметили 5-ю годовщину освобождения поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.
У "холоднояровцев" с этим поселком связано много трагических воспоминаний, пишут в пресс-службе бригады.
Во времена обороны ДАП российские захватчики пытались "отрезать" киборгов и уничтожали поселок.
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