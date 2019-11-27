Медведчук хочет легализовать боевиков из Донбасса

Вместе с Виктором Медведчуком, что справа внизу, законопроект подали Юрий Бойко слева, Сергей Левочкин стоит справа сверху и другие депутаты из фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Фото: Крим.Реалии

Народный депутат Украины и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает узаконить боевиков с ОРДЛО.

Он подал на рассмотрение в Верховную Раду изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пишет Крим.Реалии.

Этот документ отправили на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В добавленное сравнительной таблице указаны отличия от действующего закона.

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В преамбуле кум Путина убрал положение о "временном порядке организации местного самоуправления ... в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Медведчук предлагает закрепить эти положено, а положение о временности - убрать.

Вместе с этим он предложил законодательно закрепить так называемую "формулу Штайнмайера" и исключить пункт 4 статьи 10 закона, содержащий положение о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца. Законопроект 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса зарегистрировали на сайте парламента.