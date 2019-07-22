Медицинский колледж выдал студентам недействительные дипломы

Правоохранители отказались принимать заявления у детей. Фото: УНН

Студентам Лисичанского медицинского колледжа выдали фальшивые дипломы.

На документах отсутствует регистрационный номер, сообщил сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет УНН.

"Ко мне обратились студенты КП "Лисичанского медицинского колледжа" там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", - сказал Лисянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посылки с интернет-магазинов не доставляют: как работает почта ДНР

Студенты обратились к нему, поскольку полиция отказалась принимать заявление.

"Это коммунальное учреждение, относится к облгосадминистрации и дети учились на бюджете", - добавил Лисянский.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области. Противник совершил обстрел из гранатомета СПГ-9 со стороны Старомихайловки, сообщает штаб ООС. В результате взрыва гранаты ОГ-9, возле многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. Когда попала граната, мужчина как раз находился на огороде, недалеко от дома.