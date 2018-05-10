Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков

Украинские разведчики в зоне ООС на Донбассе показали, как обходят растяжки, установленные боевиками незаконных вооруженных формирований.

Соответствующий ролик опубликовали на странице "Белый Хозяин" в Twitter.

"Где-то в АТО. Серая зона. Уникальное видео. Проходим растяжку противника, повезло заметить. Ну и опыт, конечно. Метод "следующий-следующий", тот, кто прошел, страхует напарника - другие идут. В случае подрыва, пострадают только двое. .. Добро пожаловать на лучшую работу в мире!" - написал автор.

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Где-то, в АТО.

Серая зона.

Уникальное видео.

Проходим растяжку противника, повезло заметить. Ну и опыт, конечно.

Метод "следущий-следущий", прошедший страхует напарника - остальные уходят. В случае подрыва, пострадают только двое...

Добро пожаловать, на лучшую работу в мире! pic.twitter.com/pUWOnigPzT — Белый Хозяин (@pesekcot) 9 мая 2018 г.

9 мая около 4:00 в зоне операции Объединенных сил погиб 49-летний Олег Пушкарук - главный сержант 9-й роты 3-й батальонно-тактической группы 14 отдельной механизированной бригады. Военный лишился жизни в результате обстрела вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области.