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среда, 09 мая 2018 10:46

Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
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К народу лучше не подходить - Захарченко боится за жизнь
Фото: apostrophe.ua
Количество охраны в Захарченко зашкаливает
Венок для Захарченко привязали, чтобы не упал на голову

Главарь ДНР Александр Захарченко опасается слишком близко приближаться к людям из числа мирного населения оккупированных территорий.

На фотографиях изображена памятная панихида, посвященная защитникам Саур-Могилы, причем в один ряд поставлены воины, которые защищали ее в 1943 году, и боевики, которые ее захватывали в 2014.

Можно заметить, что Захарченко стоит в окружении охраны, на значительном расстоянии от других людей, что пришли на церемонию, сообщает "Апостроф".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захарченко снова порадовал украинцев - взял лопату и копает себе могилу.

В комментариях к фото пользователи вспоминают, как при похожих обстоятельствах на бывшего президента Украины Виктора Януковича упал траурный венок. Но организаторы этого мероприятия позаботились о безопасности своего вожака - венок привязан.

Бюджетники оккупированного российскими террористами Донецка жалуются, что их сгоняют на флешмоб образовывать огромное фото главаря ДНР Александра Захарченко. Их заставляют участвовать в флешмобе 11 мая на стадионе "Шахтер".

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