Показали последствия обстрела боевиками жилых домов

Российско-оккупационные войска накануне поздно вечером обстреляли поселок Мироновское Донецкой области.

"На Донетчине полицейские документируют последствия обстрелов Мироновский. Боевики нанесли удар по поселку вчера поздно вечером", - говорится в сообщении Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

По предварительной информации, среди населения пострадавших в результате обстрела нет.

Правоохранители документируют последствия обстрела, оказывают помощь жителям. Сейчас выявлены повреждения трех домов на улице Энергетиков, в помещениях выбиты окна и крыша.

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8 мая боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Лоскутівку и Зайцевое, ранив женщину 1943 года рождения, которая работала на огороде. В обоих населенных пунктах подверглись разрушениям жилые дома.

Российская вооруженная агрессия унесла жизнь украинского военнослужащего - в результате вражеского обстрела погиб один наш защитник 1969 года рождения, также трое наших защитников получили ранения, еще двое – боевое травмирования. В общем 8 мая зафиксировано 57 прицельных обстрелов оборонительных позиций украинских защитников.