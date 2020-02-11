"Маскируются и готовят войска": боевики активно препятствуют работе ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми. Фото: REUTERS

С 3 по 9 февраля представители ОБСЕ зафиксировали 21 случай ограничений свободы передвижения их патрулей со стороны вооруженных формирований России.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Треть отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям зафиксировали на блокпосту у населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области.

"В ежедневном отчете от 10 февраля рассказали еще о трех случаях отказа патрулю Миссии в проезде. Другие же гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

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Также 8 февраля препятствовали сигналу беспилотного летательного аппарата (по оценке, из-за вероятного глушения) во время полета над районами вблизи того же Верхнешироковского.

"Такие действия могут нацелены скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечают в СММ ОБСЕ.

Российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском. Сделали это с целью "подставить" украинских военных и обвинить в нарушении договоренностей.