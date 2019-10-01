Макрон выразил прямую поддержку России

Президент Франции поздравил российскую делегацию в сессионном зале ПАСЕ. Фото: Униан

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в сессионный зал ПАСЕ.

Добавил, что это не означает прекращения урегулирования военных конфликтов в Европе и на Кавказе, пишет Интерфакс.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным "конфликтам", - заявил он, выступая в ПАСЕ.

Добавил, что имеет в виду аннексию территорий Украины, Грузии и Молдовы россиянами.

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Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сегодня не будут принимать участия в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.