Макрон отказал Путину относительно ракет НАТО

Путин навязывает государствам ЕС мораторий о развертки ракет средней и малой дальности. Фото: Хайтек

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от предложения Путина вводить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе.

О своем решении он сказал людям после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, сообщает "РБК-Украина".

При этом он заявил о необходимости диалога с государствами Европы и Россией относительно будущего договора по ракетам средней и малой дальности.

"С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог. Россия является географической частью Европы. Создание новой архитектуры безопасности требует новых отношений с Россией", - отметил президент Франции.

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Президент России Владимир Путин заявил о начале разработки ракет средней и малой дальности. Решение обусловил отсутствием таких ракет в мире, пишут российские СМИ. "Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.