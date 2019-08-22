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четверг, 22 августа 2019 10:23

Продолжение следует: Путин угрожает миру

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Продолжение следует: Путин угрожает миру
Путин угрожает начать строительство ракет средней и малой дальности. Фото: РосЗМИ

Президент России Владимир Путин заявил о начале разработки ракет средней и малой дальности.

Решение обусловил отсутствием таких ракет в мире, пишут российские СМИ.

"Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.

Он также выразил свое возмущение по поводу строительства таких ракет США.

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Договор РСМД прекратил свое существование 2 августа. По его условиям РФ и США не имели права строить ракеты средней и малой дальности.

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