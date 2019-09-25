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среда, 25 сентября 2019 10:29

Путин сделал предложение НАТО по ракетам

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Путин сделал предложение НАТО по ракетам
Россия предлагает ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Фото: static.espreso.tv

Путин направил письмо странам НАТО и другим, в котором предлагает ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

Такое предложение от Кремля лидерам стран направили 19 сентября, пишет "Коммерсант".

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия. Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут содержаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем ".

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Послание получили в частности Китай, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Россия делала такое предложение еще раньше, но никто им не заинтересовался. Один из представителей МИД страны-члена НАТО пояснил, что организация не рассматривает предложение Москвы серьезно, потому что считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Однако из послания Путина следует, что Москва якобы готова доказать свою правоту на деле и ждет обсуждение "соответствующих технических аспектов".

Некоторые зарубежные эксперты скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое обеспечение для строительства крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И называют все разговоры Путина о ракетах, способны преодолеть ПРО Америки, частью кампании по восстановлению статуса России, как крупного международного игрока.

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