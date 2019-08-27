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вторник, 27 августа 2019 17:19

Россия врет о разработке ракет с ядерными двигателями - СМИ

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Россия врет о разработке ракет с ядерными двигателями - СМИ
Россия боится системы противоракетной обороны США. Фото: из открытых источников

Некоторые зарубежные эксперты скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое обеспечение для строительства крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И называют все разговоры Путина о ракетах, способны преодолеть ПРО Америки, частью кампании по восстановлению статуса России, как крупного международного игрока, об этом пишет журнал "Foreign Policy".

Путин на прошлой неделе, казалось бы, подтвердил то, что ряд международных экспертов подозревали уже давно: взрыв на военном полигоне неподалеку от Архангельска и повышение уровня радиации произошли из-за проблем во время испытания нового оружия. Однако российский президент не уточнил, о каком именно образец вооружения идет речь. Некоторые доказательства свидетельствуют о том, что это - крупнейшая ядерная авария со времен "Фукусимы". И связана она с ракетой 9М730 "Буревестник".

Эти предположения подтвердились, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания были связаны с разработкой ракеты с ядерным двигателем.

И в том, что взрыв произошел именно из-за испытания ракеты, уверены далеко не все.

"Хотя авария связана с ядерным реактором для военного применения, вряд ли он был предназначен для ракет "Буревестник". Ведь в России есть несколько проектов разработки ядерного оружия. Это означает, что аварийный реактор мог предназначаться для какой-то другой оружия, а не для ракеты", - считает эксперт по России в CNA Майкл Ковман.

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Эксперты по контролю вооружений в свою очередь скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое ноу-хау, чтобы действительно построить хваленый "Буревестник".

"Возможно, они просто делают все" методом тыка "и смотрят, что сработает. Но я не думаю, что это к чему-то приведет...Ни одна страна даже не думала о чем-то подобном. Такое оружие технологически не подтверждена и, вероятно, чрезвычайно дорога в долгосрочной перспективе, - говорит заместитель директора Проекта ракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Аян Уильямс. - Все разговоры Путина о крылатые ракеты с ядерными двигателями, способны преодолеть ПРО США, были частью кампании по восстановлению статуса крупного международного игрока для России".

По мнению директора программы по ядерной политики Carnegie Endowment for International Peace Джеймса Актона, в широком смысле речь идет о том, что Россия очень боится системы противоракетной обороны США.

Взрыв ракеты на полигоне под российским Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Соединенные Штаты обладают более продвинутым технологиям.

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