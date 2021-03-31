"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра

"Сейчас черт продвинет закон о запрете митингов и собраний, будет весело"

"Уже в военкоматы боевое оружие привезли, посмотрим, что будет",

Этот разговор ведут между собой двое высоких мужчин в "пикселе". Они ветераны российско-украинской войны. Взяли выходной, чтобы прийти и поддержать сержанта Сил специальных операций, волонтера и музыканта Андрея Антоненко на псевдоним Риффмастер. Военнослужащего обвиняют в организации убийства российского и белорусского журналиста Павла Шеремета.

Автор: София Староконь

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31 марта в здании Апелляционного суда Киева проходит рассмотрение апелляционной жалобы. Адвокаты пытаются добиться изменения меры пресечения.

Севастопольская площадь традиционно гудит моторами автомобилей. Бордовоя стеклянное здание Киевского апелляционного суда на фоне серых облаков кажется более мрачным. Сегодня здесь заседания над проукраинским активистом поэтому под зданием стоят 5 грузовых автомобилей Нацгвардии и еще четыре в самом дворе.

У ворот здания стоит колонка. До начала судебного заседания из нее раздается тяжелая музыка. Люди подпевают знакомым хитам. Многие надели весенние пальто и куртки, но погода их обманула и теперь они вынуждены покупать кофе и кутаться, чтобы не замерзнуть.





С погодой не угадал и дизайнер Вадим Балановский, курит и пьет кофе на входе.

"Холодно еще. Не люблю такую ​​погоду. Зимой могу ходить в футболке, а вот эти неопределенная сырость не мое", - говорит активист и делает глоток. Мужчина в хорошем настроении, приветствуется кулаками со знакомыми, которые так же как и он пришли поддержать Антоненко.

Допив кофе готовится к полицейскому досмотру.

"Можно осмотреть сумку - улыбается молодая полицейская. Просмотр рюкзаке проходит быстро, она желает хорошего дня и возвращается к другой женщине.

Вход во внутренний двор охраняют сотрудники Национальной полиции. Стоят в один ряд молодые ребята, одетые в темно-синюю броню с черными наколенниками. Имеют с собой дубинки и баллоны со слезоточивым газом.

Одним из полицейских оказался Руслан Марчук- бывший заместитель командира взвода Беркута. Фигура интересна тем, что является обвиняемой лицом в деле разгона евромайдан и избиении людей.

Автор: Елизавета Жарикова Руслан Марчук- бывший заместитель командира взвода Беркута. Фигура интересна тем, что является обвиняемой лицом в деле разгона Евромайдана и избиении людей.

Полицейские, полиция диалога и нацгвардейцы стоят и во внутреннем дворе здания. Не говорят с активистами и не снимают флажки, на каждом из которых написаны лозунги и имена содержащихся Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

"Люцифер также был ангелом С детства его поддерживаю"

Во внутреннем дворе дует прохладный ветер, а из столовой несет печенью.

Как оказалось замерзший дизайнер принес показать активистам свое новое творение - белую футболку с принтом.

Крымчанка Наталья Лютикова улыбается и осматривает белую футболку, на которой карикатурно изображен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Автор: София Староконь Надпись на футболке "Люцифер также был ангелом С детства за его"

На белой ткани написано "Люцифер также был ангелом С детства его поддерживаю"

"С сисечками", - смеется активистка.

Ее недовольство Аваковым связано с открытием уголовных дел против патриотов.

Затем отдает футболку своему собеседнику Вадиму Балановскому.

А уголовные дела против активистов статьи, в которых их привлекают к ответственности называет репрессиями.

"От всего этого воняет законами 16 февраля", - говорит она.

К ней подходит улыбающаяся девушка в пальто пудрового оттенка. Это донецкая художница Анна и они начали разговор об иллюстрации к книге "Оккупация глазами подростков".

"Пришла поддержать Рифа. Хожу больше года. Жаль, что все можно восстановить, кроме времени. Это дело развалится, но жизнь Антоненко не вернет никто", - говорит девушка.

По ее мнению, власть воюет с активистами, потому что боится их.

Фото: София Староконь

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"А я не понял, почему до сих пор ничего не разбито, не расписано. Непорядок", - шутит и смеется Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова. Он считает незаконным содержание Рифмайстра под стражей.

"Мы их содержим их на свои деньги, а они защищают продажных тварей. Главное, что сказал это им в глаза - а они обижаются", - говорят между собой активисты.

"Тут недавно один такой заявил, что здание ОП - это наша общая собственность. Я ему говорю, что раз так, то вправе с ней делать все, что угодно", - смеется Сергей Пархоменко.

А у входа волонтеры центра "Криивка свободных" развернули свой флаг - белое полотно с перевернутым флагом Украины и крестом с сочетанием флага УНР и УПА. Не успели сделать и пары кадров, как к ним подошел полицейский.

Автор: София Староконь Полицейские заставили активистов свернуть свой флаг

"Что это за флаг Почему перевернутый", - спрашивает милиционер.

"Мы волонтерский центр" Криивка свободных ", - спокойно ответил мужчина и свернул свой флаг.

Киев красивый город, но не в пасмурные дни ранней весной. Стеклянные высотки на фоне тяжелого серого неба вызывают грусть. Несмотря на последние этажи чувствуешь себя муравьем.

Даже долгожданное весеннее тепло не спасает ситуации, потому что почти все краски серые, или заблиди.

"Это не правосудие, а кривосудие. Судьи держат под стражей невиновных. Делают что угодно, потому что нас мало", - говорит Лютикова.

"Свободу Рифу" "Аваков - Черт"

Женщина предполагает, что поддерживающих собралось мало, потому что сегодня состоится сразу несколько заседаний по делу "разрисованных дверей Офиса президента"

"На 17:30 одновременно три заседания. Не знаешь куда бежать, а еще хочется пожить и работать надо", - рассказывает она.

Неподалеку от них в компании молодых девушек стоит хипстер. Парня зовут Максим. Он постоянно ходит под суды, потому что для него недопустимо содержание под стражей невиновного.

Автор: София Староконь Максим не ожидал положительное решение, однако надеялся, что оно будет

"Это будет смешно, но мне приснилось, что Рифа выпустили", - говорит он.

Шутки и смех прерываются только во время важных процессов на заседании.

"Не выпустили из клетки, от с*ки"

"Тише, не слышу"

"Это ушли в совещательную"

В определенный момент громкая музыка стихает.

Активист переключается на трансляцию заседания и люди собираются около динамика.

"Апелляционную жалобу оставить без изменений"

И вдруг замолкает все, кажется, что даже громкая Соломенка остановила свое движение.

Лица людей мгновенно потемнели, на глазах у некоторых из поддерживающих появляются слезы.

С*ки - говорит кто-то. Включают трек KRS-One - Sound of da Police.

Андрея Антоненко выводят из зала суда под стражей.

"Свободу Рифу" "Аваков - Черт" - слова разрывают двор суда.

Автор: Елизавета Жарикова Руслан Марчук- бывший заместитель командира взвода Беркута. Фигура интересна тем, что является обвиняемой лицом в деле разгона Евромайдана и избиении людей.

На вчерашнем заседании Верховной Рады народный депутат от "Слуги народа" Анна Колиснык в телефонной переписке написала, что "нужно сваливать из этой страны". Фото переписки опубликовали "Букви"."Слуга" переписывалась с абонентом на имя Стас, которому написала, что слушает выступление главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.