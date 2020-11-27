Любовь к России привела к бомжеванию

Оккупанты узаконили отжим имущества у жителей ДНР.

Председатель ДНР Денис Пушилин подписал указ об отчуждении земельных участков для государственных нужд, сообщают террористические СМИ.

В нем, в частности, говорится, что внесены изменения в пункт, допускается изъятие земельного участка без согласия собственника и компенсации, если в его недрах найдены полезные ископаемые.

Жители оккупированной Донетчины предполагают, что таким образом будут забирать недвижимость.

Автор: Террористические СМИ Россияне будут забирать у жителей оккупированного Донбасса земли

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"В республике де-факто легализован законный отжим земли, пусть не массово, но особенно понравились властям участков", - пишут местные блоггеры.

"Не дай Бог, чтобы на вашем участке нашли любые полезные ископаемые, в таком случае его" изымут без вашего согласия ", - уточняют в сообщениях.

"Закон весьма спорный, ведь зная реалии республик, если земля уже сильно понравилась, то" найти полезные ископаемые "смогут, даже если их там и близко нет. Если что: закон №411 от 26 ноября 2020 года", - пишут блогеры.

Пилотный проект для лиц с временно оккупированных территорий и территорий населенных пунктов на линии соприкосновения с бесплатного обучения на подготовительных курсах высших учебных заведений собирается запустить Министерство образования и науки.