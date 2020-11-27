Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире

В прямом эфире телеканала "Наш" распространяли российскую пропаганду.

В прямой эфир вывели якобы жительницу оккупированной Луганщины, которая заявила, что собственными глазами видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся, пишет журналист Денис Казанский.

"Раньше фейки о распятых мальчиков и згвaлтованих карателями бабушек показывали российские СМИ. А теперь этим занимаются уже украинские телеканалы", - прокомментировал он эту ситуацию.

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Никто из ведущих не объяснил, что такого быть не может.

"Эту дичь выдают за чистую монету", - отметил Казанский.

Убийство снайпером вооруженных формирований РФ на Донбассе украинского военнослужащего во время перемирия демонстрирует, как российская сторона относится к выполнению своих обязательств.