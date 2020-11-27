Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1530
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 747
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2529
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6615
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
3
8
5
19
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Стрелял в украинских военных - схватили снайпера ЛНР
Стрелял в украинских военных - схватили снайпера ЛНР
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Видео
Все видео
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Кровавые сутки на передовой: враг бил по нашим позициям, есть погибший
Кровавые сутки на передовой: враг бил по нашим позициям, есть погибший
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Российские наемники дважды нарушили "тишину", в Авдеевка ранен боец ​​ВСУ
Российские наемники дважды нарушили "тишину", в Авдеевка ранен боец ​​ВСУ
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 639
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 405
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 378
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 180
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 00:15

Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина

1 Комментировать
Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина
24 ноября вблизи Авдеевки вражеский снайпер убил украинского бойца Вячеслава Минкина. Фото: vchasnoua.com

Убийство снайпером вооруженных формирований РФ на Донбассе украинского военнослужащего во время перемирия демонстрирует, как российская сторона относится к выполнению своих обязательств.

"Два дня назад, 24 ноября, около Авдеевки был убит украинский военнослужащего снайперским огнем со стороны российских вооруженных формирований. Это вот так российская сторона выполняет свою часть обязательств по соглашению о прекращении огня от 22 июля ... Такие случаи демонстрируют уровень выполнения Россией собственных обязательств", - заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Украинский посол призвал делегации стран-участниц помнить о том, что даже профессиональные украинские военнослужащие на Востоке Украины не в безопасности.

"Каждый раз, когда вы слышите призывы российской делегации в адрес Украины относительно имплементации политических положений Минских договоренностей и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины без создания там должной безопасности среды, вам следует помните, что даже профессиональные, хорошо оснащенные военнослужащие не в безопасности на Донбассе, не говоря уже об украинских гражданских, которые организовывали бы выборы, международных наблюдателей, которые их контролирова", - заявил Цымбалюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации

Именно поэтому первым пунктом всех документов, предложенных украинской стороной с целью урегулирования конфликта, является выведение из Донбасса всех незаконных российских вооруженных формирований и наемников.

24 ноября вблизи Авдеевки в результате снайперского огня со стороны российских вооруженных формирований погиб боец ​​ВС Украины, 31-летний старший солдат Вячеслав Минкин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 27991
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 14832
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 13797
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11736
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 9875
Донбасс
Для абитуриентов с оккупированных территорий введут подготовительные курсы
Для абитуриентов с оккупированных территорий введут подготовительные курсы Просмотров: 27
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
4
 Просмотров: 297
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
 Просмотров: 144
Российскую делегацию ТКГ призывают определиться с позицией по поводу выполнения парижских договоренностей
Российскую делегацию ТКГ призывают определиться с позицией по поводу выполнения парижских договоренностей Просмотров: 234
Россияне собрались подорвать рейтинг Зеленского
Россияне собрались подорвать рейтинг Зеленского 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
Голосов: 9891
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть