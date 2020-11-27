Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина

24 ноября вблизи Авдеевки вражеский снайпер убил украинского бойца Вячеслава Минкина. Фото: vchasnoua.com

Убийство снайпером вооруженных формирований РФ на Донбассе украинского военнослужащего во время перемирия демонстрирует, как российская сторона относится к выполнению своих обязательств.

"Два дня назад, 24 ноября, около Авдеевки был убит украинский военнослужащего снайперским огнем со стороны российских вооруженных формирований. Это вот так российская сторона выполняет свою часть обязательств по соглашению о прекращении огня от 22 июля ... Такие случаи демонстрируют уровень выполнения Россией собственных обязательств", - заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Украинский посол призвал делегации стран-участниц помнить о том, что даже профессиональные украинские военнослужащие на Востоке Украины не в безопасности.

"Каждый раз, когда вы слышите призывы российской делегации в адрес Украины относительно имплементации политических положений Минских договоренностей и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины без создания там должной безопасности среды, вам следует помните, что даже профессиональные, хорошо оснащенные военнослужащие не в безопасности на Донбассе, не говоря уже об украинских гражданских, которые организовывали бы выборы, международных наблюдателей, которые их контролирова", - заявил Цымбалюк.

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Именно поэтому первым пунктом всех документов, предложенных украинской стороной с целью урегулирования конфликта, является выведение из Донбасса всех незаконных российских вооруженных формирований и наемников.

24 ноября вблизи Авдеевки в результате снайперского огня со стороны российских вооруженных формирований погиб боец ​​ВС Украины, 31-летний старший солдат Вячеслав Минкин.