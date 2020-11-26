Для абитуриентов с оккупированных территорий введут подготовительные курсы

Рабочая группа МОН работает над разработкой нормативно-правового акта о введении с января 2021 такого пилотного проекта. Фото: pixabay

Пилотный проект для лиц с временно оккупированных территорий и территорий населенных пунктов на линии соприкосновения с бесплатного обучения на подготовительных курсах высших учебных заведений собирается запустить Министерство образования и науки.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения и проработки, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"По результатам его внедрения будет подготовлен ​​нормативно-правовой акт, который будет детализировать и устанавливать отдельный порядок назначения и выплаты социальных стипендий слушателям специальных подготовительных курсов", - рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

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Согласно с проектом, лица с временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым и территорий населенных пунктов на линии соприкосновения смогут по желанию разово воспользоваться правом на бесплатное обучение по стипендиальному обеспечению на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенные лица.

Рабочая группа МОН работает над разработкой нормативно-правового акта о введении с января 2021 года такого пилотного проекта. Также определят высшие учебные заведения, на базе которых будет реализовываться проект.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, предусматривающий без внешнего независимого оценивания поступать в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса. Соответствующую льготу с 2016-го имеют жители захваченного русскими Крыма.