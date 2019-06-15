Лучшие украинские танкисты устроили соревнования - мощные фото

Фото: Минобороны

В Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж.

Участники соревновались в преодолении полосы препятствий. Она включала практическую отработку огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защиты и некоторые специальные элементы - загрузку и разгрузку боеприпасов, эвакуацию раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи, сообщили в Министерстве обороны.

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

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Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты. Сейчас он выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

Боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда провели военные тренировки в полевых условиях, приближенных к боевым. Главной задачей было защитить побережье Азовского моря в районе проведения ООС.