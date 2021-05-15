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воскресенье, 16 мая 2021 12:15

Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
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"Эй, козак, ты что-то очень широкоплечий! Подвинься немного, не вижу, как ядро бросают", - кричит седой ветеран, айдаровец Сергей с позывным Седой, человеку, который закрыл ему вид на зону для метания ядра. Он с командой приехал из Ровного.

Сейчас наблюдает за тем, как его собратья бросают ядро и время от времени "гоняет" людей, не мешают ему на это смотреть.

"Ядро для мужчин весит шесть килограммов, а для женщин - четыре. Это очень сложная техника, если его неправильно бросить, то он далеко не улетит, ещё и вылететь можно", - объясняет.

Автор: София Староконь
 

Совсем в другой части Деснянского стадиона в это время стронгмэны из Национальной полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацгвардии и ВСУ соревнуются между собой. Мужчины перебрасывают на скорость 300 килограммовые шины, поднимают огромные металлические сооружения и тяжёлые штанги.

Беговая дорожка перекрыта волонтерами - ограничивают проход, чтобы бегунам не мешали.

"Руками маши, маши сильнее руками!", - кричит седой мужчина молодому ветерану. Тот прислушивается к совету и бежит быстрее.

Так стартовал ежегодный спортивный фестиваль Игры воинов Warrior Games. В 10 часов утра, в Киеве, на центральном стадионе Деснянского района. В мире военного спорта - крупнейшие соревнования для военнослужащих, которые во время боевых действий получили ранения. Их организовало Министерство обороны США в 2013 году.

Автор: Дмитрий Анохин
  Подготовка к торжественному открытию Игр Воинов
Подготовка к торжественному открытию Игр Воинов

Три дня наши воины будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта: стрельбе из лука, гольфа, пулевой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, плавании, гребле на тренажерах, баскетболе на колясках, регби на колясках, пауэрлифтингу, волейболе сидя.

По результатам соревнований сформируют команду из 40 участников-победителей. Они поедут в Орландо, США, чтобы соревноваться с ветеранами из США, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов, Грузии, Дании.

Интересный факт: принц Гарри Сасекский после посещения в 2014-м Warrior Games, проводившие в Колорадо, вернулся домой и создал аналог - Игры Непокоренных (Invictus Games).

Сегодня на деснянском стадионе людно и шумно: на фестиваль съехались ветераны со всей Украины. Киевлян сразу видно, потому что пришли с женами и детьми.

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 посмотреть за соревнованиями пускают только тех, кто предварительно зарегистрировался. Однако люди, живущие по соседству, следят за соревнованиями из окон.

Автор: София Староконь
  "На старт!" "Внимание!" "Марш!"
"На старт!" "Внимание!" "Марш!"

"Ой, смотри, сейчас эти дяди будут соревноваться", - говорит своему сыну высокая шатенка. Стоит снаружи, за забором.

Перед началом защитники Украины разминались, а дети все пыталась повторять за своими папами. Даже отжимания и подтягивания.

Спортивный праздник торжественно открыли шестой президент Украины Владимир Зеленский своим видеообращением, Министр ветеранов Юлия Лапутина и мэр столицы Виталий Кличко.

Объявляют минуту молчания. Ветераны и их поддержка, судьи и волонтеры встают, чтобы почтить память тех, кто погиб за украинскую свободу.

Автор: София Староконь
  Минута молчания. Чествуют память павших на фронте
Минута молчания. Чествуют память павших на фронте

На верхних рядах трибуны пожилая женщина плачет:

"Лучше бы их не было, этих ветеранов. Лучше бы они все были здоровы, а погибшие - живы", - сквозь слезы говорит.

Кличко поблагодарил защитников Украины за их подвиги и пошел в зону, где бросали ядра.

Там Кличко охотно шутил и фотографировался вместе с силачом Василием Вирастюком.

"Будете ядро", - спрашивают у столичного головы. Кличко взял шестикилограмове металлическое ядро, покидал его рука в руку.

В это время из колонок начала играть песня Hero, рок-группы Skillet. Музыканты посвятили ее спасателям, военным и полицейским.

"Все, освобождаем сектор бросание ядра", - весело, но командирской интонацией кричит Вирастюк.

"На старт!" "Внимание!" "Марш!"
Фото: София Староконь
Ветераны, их друзья, родственники поют Гимн Украины
Кличко открывает соревнования по метанию ядра
Подготовка к торжественному открытию Игр Воинов

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А на беговой дорожке разминаются бегуны.

"Уберите детей с трассы", - кричит и смеется ветеран Александр. Как только раздается команда Марш он начинает бежать.

"Тема, ты будешь бежать, ты же дрищ, ты не сможешь", - ветеран подкалывает своего друга-участника. Тот смеется.

"Украина, вперед", - кричат ​​мужчинам мальчишки.

Автор: София Староконь
 

Ярослава Мазур служила в добровольческом батальоне Айдар. Сегодня будет участвовать в стрельбе из лука и плавании.

"Меня зарегистрировал мой друг. Я ему пообещала", - смеется она. Ее вдохновляет, что спорт объединил украинских воинов.

"Сейчас к атовцив власть не дружеская, люди не дружеские", - добавляет.

Автор: София Староконь
  Конкурсанты разогреваются
Конкурсанты разогреваются

Максим Васько да Владимир Рубан только что вместе пробежали стометровку. Во время соревнований познакомились.

"Это даже не соревнование для меня. Участвую в разных категориях. Хочется попробовать себя везде, но времени не хватает", - говорит улыбающийся Максим Васька.

Владимир Рубан, соглашается со своим собеседником.

- Да, кто откуда приехал, я, он, только с передовой вчера вернулся.

Будут бежать еще 400 метров и 1,5 километра.

Ближе к вручению наград пошел майский теплый дождь.

С начала суток на Донбассе зафиксировали шесть вражеских нарушений режима прекращения огня.

У Водяного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Автор: София Староконь
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