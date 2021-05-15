На Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: DW

С начала суток на Донбассе зафиксировали шесть вражеских нарушений режима прекращения огня.

У Водяного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Марьинки оккупанты били из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

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С минометов 82-го калибра боевики совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино, а в районе Гладосово со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На Донбассе погиб сержант Павел Колесник с 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Военный был родом из села Новое Черниговской области. В бригаде служил С сентября 2019 года.