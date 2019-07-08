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понедельник, 08 июля 2019 09:17

Лолита зажигала на концерте в Донецке

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Лолита зажигала на концерте в Донецке
Лолита готовится к концерту в Луганске. Фото: Сплетник

Певица Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке. Концерт устроила в парке имени Щербакова.

"До свидания, теплый Донецк! Благодарим за сердца и массовый хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как вы ждете хорошего настроения, и тоже готовьтесь петь все песни", - написала артистка в Instagram.

Лолита добавила, что по дороге в Луганск она остановилась в Дебальцево.

"Сегодня в 4:00 стреляли по Первомайске. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, ​​как страшный сон? Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствия". Когда будет мир?" - написала она.

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Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

С концертом к боевикам ДНР приедет Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину. Она планирует выступить на концерте, посвященном Дню семьи, который отмечается 8 июля. Вместе с ней на оккупированную территорию посетит российский певец Денис Клявер.

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Дата
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
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