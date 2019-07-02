Праздник семьи в ДНР отметят концертом развратницы Лолиты

Исполнители, известные своим развратным жизнью наведаются в оккупированный Донецке на Днеть семьи. Фото: росЗМИ

С концертом к боевикам ДНР приедет Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину.

Она планирует выступить на концерте, посвященном Дню семьи, который отмечается 8 июля, сообщают террористические СМИ.

Вместе с ней на оккупированную территорию посетит российский певец Денис Клявер,

Он был популярен в конце 90-х-начале 2000-х, известен как солист российской поп-дуэта "Чай вдвоем".

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В сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке. Студенты и их родители в шоке. Об этом сообщают на странице "Временный Донецк" в Twitter.