"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го

Автор: фото надане Володимиром Лазором 4 сентября 2014 года после обстрела реактивными системами залпового огня "Смерч" в районе села Дмитровка

1 сентября 2014-го из окружения в Лутугино Луганской получалось около 400 бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, прикомандированного отделения 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этой операции в сети нет исчерпывающей информации.

Как выходили украинские бойцы, о ходе и последствиях операции рассказал участник боевых действий Владимир Лазор, псевдо "Сирко", 29 лет. Когда началась война, он был помощником руководителя областной организации "Правого сектора". Родом из Львова. По образованию - историк. Мобилизован во время 2-й волны мобилизации. Служил в разведывательной роте 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила младшим сержантом.

Автор: фото надане Володимиром Лазором Боец 24 бригады Владимир Лазор выходил из окружения в Лутугино 1 сентября 2014 года

Впервые страшно стало в ночь на 4 сентября. Вблизи села Дмитровка Луганской области нас всю ночь накрывали "Смерчами". Где-то 3-й волны было. К минометам, танкам, "Градам" уже были привыкшие. А здесь час ночи, крик, шум. Кто-то кричит: "Грады". Думаю: 70 км до российской границы, 20 - к линии соприкосновения, какие на фиг "Грады". Открываю глаза - звезды падают, льются просто. В небе рвется, разлетается. Не было понятно, что происходит, откуда, как. Попали по составу горюче-смазочных, по палатке с боеприпасами. Это был обстрел с российской территории. Уже потом мы узнали, что местный священник был не совсем священником. Передавал оккупантам наши координаты. Видимо, россияне надеялись на эффект Зеленополье. Но Бог миловал", - говорит "Сирко".

События, о которых пойдет речь в тексте, происходили в июле-августе 2014-го на территории Луганской и Донецкой областей, где разворачивалась война с Россией.

Понимали, что будет война с Россией. Поэтому на сборы таким, как я, не нужно много времени, размышлений, мотивации. 15 мая пришла повестка, 20-го - мы уже были в Яворове. 22-го нас уже полностью вооружили и до конца июня мы тренировались на полигоне. 4 июля выехали в зону АТО.

Гибель 19 июня в бою под Ямполем и Закитным Донецкой области командира роты капитана "Воробья", Степана Воробца, подполковника Игоря Ляшенко, солдат Виктора Сивака, Виктора Семчука, Николая Шайноги, старшего солдата Юрия Прихода и старшего сержанта Андрея Повстюка стала для нас звонком, что именно там происходит. Они попали в засаду, оккупанты убили их из противотанкового комплекса.

На Восток добирались трое суток. Вооружение было, государство обеспечило на 100%. Одеты были в кто что имел: "британку", "эмтипи", польскую форму. Но на тот момент было достаточно одного телефонного звонка хотя бы куда-то и люди быстро кооперировались и все находилось. Бронежилеты и шлемы получили уже в АТО. Я еще притянул 5 бронежилетов белорусского производства, которые неизвестные патриоты забрали на базе "Беркутов" во Львове.

Когда освобождали Славянск, мы прикрывали артиллерию. Наша задача была в том, чтобы сохранить технику.

Когда двигались оттуда в сторону Сиверска, нас впервые накрыли минами. Вижу, ребята из блокпоста бегут. Мы сидим на броне, не понимаем, что происходит. Перед нами метров 200 начинает земля подниматься. Спрыгнули, сели за свою БМП-2. Что-то по нам выстрелило, прилетело, куда-то мы отстрелялись.

Оттуда шли в сторону Луганска. Перед Лисичанском есть такое село Верхнекаменское. 60-70 местных - переселенцы с Западной Украины. Уже по состоянию на тогда там успела поорудовать шайка "казаков". Люди о зверствах рассказывали. Как-то шел там и увидел мужчину во дворе, он что-то делал. Рядом с ним девушка, увидела меня и с криками убегает. Мужчина сказал: "Не обращай внимания, она была изнасилована, боится людей в форме". На голову не лезет, девочке на вид 15-16 лет. Мы были в том селе дней 6. Люди встречали нас варениками, борщом. Мы знали, что на таких радостных встречах бывают отравления и тому подобное, поэтому с недоверием относились. Они это поняли и демонстративно показывали, что так же это едят. Приглашали ночевать в домах. Но мы всегда ночевали у машин где-то за селом. Украинская армия старалась не являться близко к мирному населению, поскольку тем мерзавцам безразлично и даже лучше, когда гибнут гражданские.

Когда 1-й батальон 24-й бригады вместе с батальоном "Донбасс" брали штурмом Лисичанск, мы обеспечивали их прикрытие со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. С нами еще была 72-я бригада.

Автор: фото надане Володимиром Лазором Август 2014 года перед выступлением в направлении Луганска

13 или 14 июля мы двинулись дальше. Катались по полям. Мы тогда мало окапывались. После первого обстрела "Градами" поняли, что немного тупим, потому что попадало в поле перед нами. И немного все же копали глубже под собой. Передвигались отделением, максимум взводом. Разведрота была раскинутая. Вообще в ней собралась такая публика, что после стрессовых событий не было популярно напиться или какими-то другими подобными методами себя расслабить. Люди читали книги. Большинство имели по 2-3, менялись между собой. Тогда я познакомился с книгами Ремарка (немецкий писатель, автор книг о Первой мировой войне. - Gazeta.ua).

Другой пример отношения местных - село Волнухино в Лутугинском районе. Там местные были убеждены, где есть мы, есть украинская армия, там их бомбят. Холодное ненавистническое отношение. Где 5-7 августа мы оттуда ушли. 24 августа то село россияне в пух и прах разнесли. Люди оттуда шли с болваном, сумками. Хотя нам говорили "зачем приехали", "мы вас не вызывали", "кто вы такие".

Задача была - разъединить Донецк и Луганск между собой, чтобы между ними связи не было

Затем выйти к пограничникам, обеспечить границу, а дальше уже "добивать" эти ячейки сепаратизма. Если бы регулярные силы Российской Федерации не вторглись 29-31 августа, этой войны уже бы не было. Мы уже на окраинах Луганска были, на его улицах. Думали еще чуть-чуть и все, конец войны. Майдан порешали и здесь порешаем.

Когда в первой половине августа начинались операции по освобождению Иловайска, мы как раз отошли в Лутугино. Тогда там уже стоял наш первый батальон и "Айдар".

Автор: фото надане Володимиром Лазором Август 2014 года Лутугино, возведенный разведвзвода

Имели до 7 дней передышки. Выбрались в Георгиевка на рыбный завод, оттуда работала наша артиллерия. Почему там? Потому что по нашим позициям оттуда регулярно била какая минометная батарея. Оказалось, что там была заброшена полулегальная шахтерская путь, по ней ездила танкетка с минометами и оттуда по нам бухали.

23-24 августа были бои за высоту "Сармат" с этими псковскими десантниками 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Ее держала 8 рта 24-й бригады. Мы обеспечивали закрытия и недопущения этих всех гавриков в голубых беретах в нашу сторону. Сметая друг за другом наши блокпосты они получили отпор. Говорят, погибла целая рота, а то и больше.

Тогда 20 августа сбили Ми-24 у Георгиевка. Погибли майор Бирюк Олег, подполковник посмертно, и капитан Родионов Антон

26 августа создали бронегруппы для обеспечения выхода 80-й бригады из Луганского аэропорта. От нас туда 7 км. Задача - стать и прикрывать отход. В случае атаки или попытки прорыва это надо было остановить. Отправили нас туда аж 31 августа.

Наша бронегруппы имела 2 танка и 3 БМП-2.

26-го начали обстреливать именно Лутугино. Наши "Грады" уже перестреливаться, артиллерия ствольная и реактивная вела огонь по разным направлениям. Мы уже знали, что нас зажали. В эти дни состоялся и прорыв российских сил из стороны Красного Луча (теперь город Хрустальный. - Gazeta.ua) в Луганск. Новосветловки уже не контролировали, бойцы 1 батальона вместе с "айдаривцямы" вынуждены были оттуда уйти.

31 августа в обед мы бронегруппы заехали в Георгиевка, заняли позиции, в доме забаррикадировались. Били минометы и мы понимали, что это с Волнухино. Просили разрешения выйти и "пожелать ребятам крепкого здоровья". Нам не дали. И это было логично.

Автор: фото надане Володимиром Лазором 1 сентября 2014 с. Георгиевка, перед наступлением регулярных войск РФ через Луганск

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов

В 10 утра 1 сентября украинские "Радио 24", слышим, объявляет, что 24 бригада успешно вышла из окружения в районе села Георгиевка близ городка Лутугино под Луганском. Мы переглянулись в шоке, никто еще не выходил никуда. Мы и не знали, что будем выходить Задача была закрепиться и держаться. Что получается 80-я бригада, мы поняли уже постфактум. Новости о Иловайск к нам уже приходили.

То есть, мы понимали, что уже зашли российские регулярные силы

Около 10:20 нам дали задание зайти на перекресток и занять оборону. Там были дороги на Донецк, на Луганск, на Лутугино и дорога или в Станице Луганской ехать или в Счастье. Нам сказали: "Бригада получается, а вы запираете". В наших отделений была задача идти крайними машинами сзади через Ленина (теперь - поселок Мария. - Gazeta.ua) на Счастье, как раз к Дмитровки.

Автор: https://www.facebook.com/TiskPortal/ 1 сентября 2014, движение колонны из окружения с Лутугино

Ближе 11-12 часов увидели на дороге движение колонны, наша бригада заезжала на перекресток. В общем получалось около 400 бойцов из 24-й, прикомандированного отделения 30-й бригады и солдаты из 80-тки. Как тут летит "кашеемка" с Павлюком (генерал-лейтенант Александр Павлюк тогда был командиром 24-й бригады, сейчас он - командующий войсками оперативного командования "Запад". - Gazeta.ua). Кричит: "Какой незамысловатый вернул сюда машины ?!". Колонна давай разворачиваться. Когда "Урал" еще на колике может более менее развернуться, то гусеничная техника на асфальте не слишком поворотлива. А кто-то еще раньше начал разворачиваться и поэтому образовалась пробка из военной техники. Большую часть Павлюк сразу вернул куда надо. Он все время был в гуще событий. Ни одна серьезная операция не осуществлялась без его участия. Он тот, кто понял ошибку и повел 1 сентября колонну на перекресток Лутугино-Георгиевка, где мы понесли потери. Именно он минимилизував эти потери. Именно он вовремя сориентировался, что нужно разъединять колонну. Мы должны были ехать в сторону Счастье, а вернули в сторону Луганска.

Автор: https://www.facebook.com/TiskPortal/ 1 сентября 2014, движение колонны из окружения с Лутугино

Летели мины от 80 до 120 мм, "Грады", ствольная артиллерия, стреляли из российских Ми-24. Думаю, что это чья-то глупая ошибка. Хотя не исключаю, что кто-то хорошо сманипулировал. В какой-то момент я понял, что где-то за Луганским аэропортом поставили танки и они тупо четко отражаются на нас.

Что делали мы? Пытались выжить

На том перекрестке был магазинчик с подвалом. Там лестнице и расположились. Вышла одна из худших ситуаций с которой мы, как могли грамотно, так и вышли. Отделение раскинула: часть по одну сторону дороги осталась, мы - по другую. Со мной был Ярослав Родик, Володя Хлян. Командир Юра Мокриенко был где-то около машины, Володя Скварок каким-то образом оказался в городах. По рации с ними связаться не получалось. Трижды мы хотели бежать и трижды меня как что отводило. Мы только назад и сразу мина на дорогу прилетает. Когда рация заработала, то Юра Мокриенко к нам подъехал. Раненого упаковали, собрали всех, кто был без техники. Нас на БМП ехали где-то 22 человека. Выбросили все, что было, чтобы побольше людей забрать. Еще танк к нам присоединился. На нем 40 человек закрепилось. Где-то метров за 200 Юра крикнул: "Стой !!". Резко по тормозах, нас всех шатнуло и перед нами пролетел "Град". Видимо, интуиция.

Проехали Ленина. Танк ехал за нами, я сидел туда лицом. Вижу, за ним лентой с противотанковыми минами туда-сюда волочеться. Танк остановился, водитель слез и за голову взялся. Счастье, что ничего не произошло.

Насколько мне известно у нас на выходе из Лутугино было 30 погибших, 20 в плену и пропали без вести. Некоторые выходил пешком. На заводе осталось много техники остались, большинство - МТ-ЛБ для таскание пушек. Многие покидал технику. На перекрестке с десяток машин осталось.

Минимизировать потери помогло и то, что Павлюк предусмотрел необходимость прикрытия нашего ухода артиллерией

Огонь корректировал Володя Гера с 12-этажного корпусе металлургического завода на окраине Лутугино. Около первой-второй день прилетела мина ему. Но он - пример офицерства, пример бойца. Не сдался, дальше служит. Преподает в сухопутци, передает опыт (Владимиру насквозь пробило правую руку, сломало два ребра, задело легкое, один обломок застрял в позвоночнике. В харьковской больнице ему сделали две операции, чтобы спасти руку. Из-за повреждения спинного мозга не может ходить. Его спасал и прикрывал собой житель Роман Шевчук у которого несмотря на другие травмы были тяжело ранены нога и рука. Их нашли бойцы 24-бригады. - Gazeta.ua). Сергей Мэкл и Василий Кореньовський получили ордена мужества за то спасение.

Около часа ночи 2 сентября мы добрались в Дмитровку. Сепары не посмели войти в Лутугино. Они еще два дня мутлошилы то бедное город и ту Георгиевка.

2 сентября пробыли спокойно. В Дмитровке была тыловая база всего обеспечения сектора. Поэтому проблем с провиантом не было. С 3 на 4 сентября "Смерч" нас накрывали всю ночь.

Автор: https://www.facebook.com/mva.gov.ua/ 4 сентября 2014 года, последствия обстрела "Смерчами" со стороны Российской Федерации

Где-то три волны прилетов было. Мы лежали под БМП, человек из 10. Понимали, как вдруг что, то конец всем, потому что никто из него не вылезет.

Автор: https://www.facebook.com/mva.gov.ua/ 4 сентября 2014 года, последствия обстрела "Смерчами" со стороны Российской Федерации

Между добровольцами и регулярными у нас не было проблем. Представители "Айдара" все время советовались с нашим командованием, наши советовались с ними. Я уверен, что мы там не понесли такие потери и не имели такого дурдома и этих "зеленых" коридоров том, что генерал Павлюк не позволил альтернативных взглядов. Он принял решение и все. Честь ему. Не знаю многих комбригов того периода люди так отзываются. В Лутугино потерь могло быть больше, чем в Иловайске. Там была русская армия с наемниками, в Лутугино же стояла Псковская и Кантемировская танковая дивизия.

Автор: фото надане Володимиром Лазором 12 сентября 2014 года Харьков, вокзал. Бойцы разведывательной роты 24 бригады. 1 ротация

147 воинов Вооруженных сил и 76 военнослужащих других силовых ведомств Украины погибли в Иловайске конце августа 2014-му, согласно официальным данным. Бои за город продолжались в течение всего последнего месяца того жаркого лета. О попытке освобождения Иловайская 10 августа 2014-го рассказал Андрей Лескив, доброволец батальона "Шахтерск".