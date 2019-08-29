"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск

39 минут сегодня в Министерстве обороны Украины не умолкал Колокол памяти. Колокол и салютные выстрелы раздались 223 раза. Это почтили память 147 воинов Вооруженных Сил и 76 военнослужащих других силовых ведомств Украины, погибших в Иловайске конце августа 2014 года.

Бои за город продолжались в течение всего последнего места того жаркого лета. О попытке освобождения Иловайская 10 августа 2014 Gazeta.ua рассказал Андрей Лескив, доброволец батальона "Шахтерск".

Автор: фото надане Андрієм Леськівим Летом 2014-го Андрей Леськив из Самбора Львовской области воевал в составе батальона "Шахтерск"

Я готовился к войне еще с Майдана. Были знакомые, которые говорили, что она будет и надо готовиться. Решил времени не терять. Нашел форму польскую, добротную. Берцы по знакомым нашел. Три шлемы кевларовых купил по 200 гривен за штуку. Мы с отцом сделали к ним подшлемники, ибо те прогнившы были. Один оставил себе, другие отдал товарищам ".

Как все начиналось

В июле на полигоне Сампан в Киеве были обучение. Рукопашный бой, физическая подготовка, боевая. Но в основном учились тактике. Мне в какой-то момент по физподготовке было трудно. Но так получилось, что я хорошо стрелял. Это мне и помогло попасть в число тех, кого отобрали. Неделю ждал результатов. Затем нас 10 собрали, выдали форму и отправили в Днепр на места размещения. Частично там кому-то выдавали шлемы, бронежилеты. Где-то 28 июля мы выехали в Мариуполь.

Переезд на базу расположения батальона

Мне выдали автомат Калашникова 1962 выпуска с четырьмя магазинами патронов. База располагалась в направлении Широкино. К взятию нашими Мариуполя там сепаратисты сидели. Насколько я понял, это раньше была ракетная база. Первые 10 дней были проблемы с поставками: с водой, с питанием. Не хватало питьевой воды. Бывало, что на той 30-градусной жаре по воду питьевую ездили в Мариуполь. Иногда на группу 13 человек был 5-литровая фляга воды в сутки. С едой тоже была катастрофа. Позвонил отцу и попросил привезти нам хоть что-то. В результате они привезли целый грузовик. Ребята благодарили. Наши самборские ультрасы тоже машину подогнали. Рядом был сад, мы регулярно ходили туда за яблоками. А когда ешь одни яблоки, начинаются проблемы с животом и т.д. Бывало, что комбат на построении говорил: "Ребята, вы из тех яблок хоть компот делайте". Но не на чем. Мылись в соленой воде, иногда чай из нее делали. Если туда забросить много сахара, чтобы немного слаще было, то вкус на вкус получается, как резина.

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Дорога к Иловайску

Автор: фото надане Андрієм Леськівим Дорога к Иловайску, август 2014

Мы не знали, какой город штурмовать будем. Я понял, насколько все серьезно там было, когда вернулся домой. Не помню о чем говорили дорогой. Помню, что было много ветряных мельниц.

Автор: фото надане Андрієм Леськівим Ветряки по дороге к Иловайска, август 2014

9 августа ночевали в Кутейниково, потом уже через Многополье на Иловайск. Ехали в желтых "Богданах". Был у нас еще камаз, 2-3 пикапы с установленными крупнокалиберными танковыми пулеметами. Уже тогда была стрелкотня. В Кутейниково располагались прямо у домов, базы там не было.

Бой 10 августа

На нашей базе возле Мариуполя было около 250 человек. Из них половина или чуть больше должны были выехать на боевое задание. Говорят, бои были и до того. Но было одно но - как они организовывались. Это проблема крупного командования.

Автор: фото надане Андрієм Леськівим Дорога к Иловайску, август 2014

Около 10 утра после построения мы теми же "Богданами" поехали через железную дорогу уже к Иловайску. С "Шахтерска" было где-то до 150 человек. С "Азова" 30-40, они штурмовали. Еще с одной стороны шел "Донбасс". Основное направление, я так понимаю, был именно у них. Иловайск был прочно укреплен и буквально залит бетоном. Артиллерия ВСУ не знала по чем работать. Было много разногласий между батальонами. Уже потом мы узнали, что сепаратисты нас ждали месяца три. Где-то там был бетонный завод. Они нас ждали и заливали железобетонные коробки - доты. С тех укреплений велся огонь.

Автор: фото надане Андрієм Леськівим В бою 10 августа 2014 погибли 8 бойцов батальона "Донбасс" и 4 воинов полка "Азов"

Мы выстроились в колонну по двое. Нам дали в придачу одну БМП и 3 пикапы. За километр до этого поля мы выгрузились из автобусов. Справа от нас был азовский "Пряник" - это бронированный камаз с крупнокалиберным пулеметом "Утес". За ним где-то 8-10 человек шло. Там, я так понял, и подстрелили Андрея Демина и Николая Березового - мужа Татьяны Чорновил. Снайпер работал. Оба воевали в "Азове". Другая группа - основная и побольше обходила с правого фланга с другой стороны города.

У нас были автоматы, пулеметы и штук 15-16 ручных противотанковых гранатометов на батальон

За 300 м до первого блокпоста сепаратистов была низменность. Они с одной стороны стояли на возвышении, мы - с другой. То есть, с нашей стороны их территория простреливалась и так же у них. Пошли мы на штурм, началась стрелкотня. Мы не обстреляные, молодняк. Я шел внутри колонны, впереди - мой товарищ "Веган". Тут вдруг перед командой "ложись" он упал, как мешок. Ему прилетело навылет в правое бедро. Слышу что-то жужжит рядом со мной, я тогда не знал, как звучат те пули, когда летают. Мы залегли. То ли полчаса лежали, то ли час. БМП отстрелялось минут 10. И командир машины сказал, что у него там что-то то ли заклинило или что, развернул эту махину и через строй 150 человек убежал. Нас накрывают - наши с пикапов отстреливаются. Повезло, что сепаратисты не умели хорошо стрелять и били с того миномета наугад. Тогда мы имели двух раненых, они выжили. Это был обычный бой, относительно легкий. Но в "Донбассе" потерь 8 человек, в "Азове" - 4 человека.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Андрей по образованию историк. В гражданской жизни занимается средневековой реконструкцией

Я после того ненавижу подсолнухи. Ибо кто первый занял позицию на подсолнухами, тот и победил. "Азовцы" шли через подсолнухи. Мы не знали, что там есть раненые. Машина, которая там курсировала и передавала им некую информацию и забирала раненых, просто разносила те подсолнухи и они взлетали вверх и падали. Подсолнухорубка. В основном это была дуэль снайперов. Пулеметчики прикрывали, вели огонь из РПГ, со стрелковой. Пехота старалась продвинуться где-то ближе. Нужна была техника. Отправить пехоту с пикапами и с одним БМП - это было крупная недоработка командования.

Он видел, как российская артиллерия стучалась по безоружным бойцах добровольческих батальонов и ВСУ. Охранял российских танкистов, которых взяли в плен наши ребята. История боев за Иловайск в августе 2014-го глазами бойца батальона "Донбасс" - Александра Старовойтова.